8月29日は女優・浜辺美波の25歳の誕生日。浜辺は2011年、第7回「東宝シンデレラ」オーディションでニュージェネレーション賞を受賞した。数々の作品に出演し、2017年に北村匠海と共に主演を務めた映画『君の膵臓をたべたい』が大ヒット。その後は話題作への出演が絶たず、2023年にはNHK連続テレビ小説『らんまん』で主人公の妻役を演じた。2026年には大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演を予定している。この記事では浜辺の20代を