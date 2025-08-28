なかなか人に相談できず、人知れず「性交痛」に悩んでいる女性も多いのでは？ そもそも痛みの原因はなんでしょうか？ 今回は病気が性交痛の原因になる場合について、三島ゆうレディースクリニックの五十嵐先生に教えてもらいました。 監修医師：五十嵐 優子（三島ゆうレディースクリニック） 平成9年3月順天堂大学医学部卒業。順天堂大学医学部産婦人科学講座入局。順天堂大学医学部産婦人科学講座助教、国際親