毎日の生活の基盤である家。住みやすさや周りの環境も大事ですし、何より自分にとって居心地の良いところがいいですよね。そんな家問題で、ママ友からとんでもないことを言われた！？ 筆者の友人A子さんのお話です。 そろそろ家を買いたいな A子さんは賃貸で、夫と息子の三人暮らし。息子の進学に合わせて、そろそろ家を買おうかという話が出ていました。 注文住宅に憧れはありましたが、費用のことを考えると現実的ではない