― ダウは71ドル高と4日ぶりに史上最高値を更新、堅調な米経済指標を好感 ― ＮＹダウ 45636.90 ( +71.67 ) Ｓ＆Ｐ500 6501.86 ( +20.46 ) ＮＡＳＤＡＱ 21705.15 ( +115.01 ) 米10年債利回り4.205 ( -0.030 ) ＮＹ(WTI)原油 64.60 ( +0.45 ) ＮＹ金 3474.3 ( +25.7 ) ＶＩＸ指数14.43 ( -0.42 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42920 ( -10 ) シカゴ日経225先