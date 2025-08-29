◆第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ「第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」が１２日から１７日まで行われた。東日本ブロックからは４チームが出場し、旭川大雪ボーイズが準優勝。巨人がＵ１５ジュニアユースとして創設し、最速２年目で出場の多摩川ボーイズは快進撃も準決勝で敗れ３位。飯野靖典監督が逝去した武蔵嵐山ボーイズは２回戦で、２度の優勝を誇る湘南ボーイズは初戦でそれぞ