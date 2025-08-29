今回、Ray WEB編集部はマウントをとってくる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は就活に力を入れているものの、落ち続ける日々が続いていました。ある日、就活に関心のなかったはずのリカから「就活のことを教えてほしい」と頼まれます。落ち続けていることに引け目を感じている主人公は断りますが、リカはしつこく頼み込んできて……。マウントとも受け取れる、リカの衝撃的なひと言に驚きを隠せない主