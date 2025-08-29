ウェブメディア「大学パワーランキング」を運営するポップコーン（東京都渋谷区）が、「国内の社会人学生受入数が多い大学ランキング（2025年最新版）」を発表しました。2位は芸術大学調査期間は2025年4月から7月。日本国内の大学・大学院課程（公私立・別科は不問）を対象に、国内の大学における社会人学生数（正規課程在籍者＋科目等履修生・聴講生を含む場合あり）を集計し、上位10校を抽出。文部科学省「学校基本調査 2024