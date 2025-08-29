歌手のテイラー・スウィフト（３５）が２６日、ＮＦＬ選手のトラヴィス・ケルシー（３５）との婚約をインスタグラムで発表した。投稿には庭園でのプロポーズ写真に、「英語教師と体育教師が結婚します」とユーモアを交えたキャプションが添えられている。 【写真】婚約おめでとう！アツアツぶりが伝わります ２人は２０２３年に交際を開始し、テイラーはトラヴィスが所属するカンザスシティ・