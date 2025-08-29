レスターを退団した元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディーが、キャリアを継続するべくイタリアへ渡るようだ。『Sky Sport Italia』によると、ヴァーディーはセリエAに昇格したばかりのクレモネーゼと契約に合意したという。この移籍が実現すれば、38歳のヴァーディーにとっては初の海外挑戦となる。レスターとの契約が満了となり、クラブを去ったヴァーディーは、引退するのではなく新たな挑戦を求めていた。そんな彼に手