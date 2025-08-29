世界バドミントン、男子ダブルス3回戦でインドネシアのペアと対戦する保木卓朗（右）、小林優吾組＝28日、パリ（AP＝共同）【パリ共同】バドミントンの世界選手権第4日は28日、パリで各種目の3回戦が行われ、男子ダブルスで保木卓朗、小林優吾組（トナミ運輸）がインドネシアのペアを2―1で破り、準々決勝に進んだ。女子ダブルスの岩永鈴、中西貴映組（BIPROGY）も8強入り。福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組、男