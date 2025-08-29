イランの核開発をめぐり、イギリス、フランス、ドイツが国連の安全保障理事会に通知し、制裁を復活させる手続きを開始したことに対抗し、ロシアと中国は核合意の期限を延長する決議案を提出しました。ロシアポリャンスキー国連次席大使「欧州諸国による今回の措置は法的効力は全く認められないと申し上げたい」ロシアの国連次席大使は28日、国連安保理に対し、イランの核合意の期限を今年10月から6か月延長する決議案を中国とと