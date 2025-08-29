累計130万部突破の日ノ原巡によるBL漫画『セラピーゲーム』シリーズ（新書館ディアプラス・コミックス）がドラマ化され、日本テレビにて10月29日より毎週水曜24時59分に放送されることが決まった。【写真】『セラピーゲーム』原作での湊＆静真ドラマではいったい誰が演じるのか？超・ブラコンでゲイのカメラマン・湊は、失恋したばかりの獣医学生・静真と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝