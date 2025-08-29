「見えない侵略」に打ち勝つ方法日本では「スパイ防止法」への取り組みがスローです。前編『「スパイ防止法」がストップした日本で、嫌でも気になる「サイレントインベーション」という見えない恐怖』で見てきたように、スパイ防止法がなかなか強化されない背景には外国政府によるサイレント・インベージョン（目に見えぬ侵略）が起きているという指摘があります。戦争や強硬な政治圧力のような目に見える内政干渉とは違う、静かな