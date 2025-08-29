世界160カ国以上で愛される棒付きキャンディブランド「チュッパチャプス」から、嬉しいニュースが届きました。2025年9月22日（月）、人気のミニサイズアソートに新フレーバー〈アップル〉が仲間入り。手軽に食べられる可愛いサイズ感で、シェアしてもひとりで楽しんでも大満足。お子様から大人まで、毎日のおやつタイムがもっと華やかになりますよ♪ 新フレーバー「アップル」が仲間入り