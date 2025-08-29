中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉に引き続き、中国と周辺諸国との関係について詳しくみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』