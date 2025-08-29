長生きするには一日何歩必要？「95歳まで歩くために最も大事なことは、筋力の衰えを遅らせ、動ける身体を維持する「フレイル対策」です。普段から足腰の筋肉を動かしていれば対策にはなるのですが、手軽で簡単な方法は、歩くことです」『死ぬまで歩ける下半身のつくり方』の著者で、宮田医院院長の宮田重樹氏はそう語るが、では、1日どれくらい歩けばよいのだろうか？今年7月、興味深い研究が医学誌『ランセット・パブリック・ヘル