FC東京の公式YouTubeチャンネルが、アレクサンダー・ショルツの魅力をあますことなく伝えた。６月にカタールのアル・ワクラSCから完全移籍で加入した32歳のDFが、浅草＆神保町で日本文化を初体験。現地に向かう車中でインタビューが実施され、ショルツは流暢な日本語も交え、様々な質問に答えていく。そのなかで「最近一番嬉しかったこと」を問われると、「浦和レッズに勝てたのが一番嬉しかったです」と応じる。７月19日