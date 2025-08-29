新種牡馬コントレイル産駒のレッドラージャ（牡）が、３１日の中京５Ｒ・芝２０００メートルでデビュー。新馬戦が始まって約３か月がたつが、友道厩舎は２歳世代が未出走で、同馬がトップバッターを担う。約１か月半じっくり乗り込まれ、仕上がりは上々。先週は栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒９―１１秒３と鋭い伸びを披露した。今週はレースでも手綱を執る岩田望が騎乗し、芝コースで５ハロン６６秒６―１１秒２と抜群の切