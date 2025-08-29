俳優・加藤清史郎（２５）の変ぼうに衝撃が走っている。マクドナルドの期間限定ＣＭに出演した加藤。その映像ではビジュアル系バンドの「ＬＵＮＡＣＨＥＥ（ルナチー）」にふんし、「ＬＵＮＡＳＥＡ」のヒット曲「ＲＯＳＩＥＲ」を再現している。２７日付のインスタグラムでは「チーズと愛し合ってくれ＃ｌｕｎａｓｅａ＃ｒｏｓｉｅｒ＃ｒｙｕｉｃｈｉ＃河村隆一」とコメントし、ど派手なヘアメイク姿をアップ。