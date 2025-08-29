◆ゴルフ◇第３４回静岡よみうりＣＵＰ（２８日・静岡よみうりカントリークラブ）スクラッチの部は、佐藤昭彦さん（５４、静岡市駿河区）が７３で回って初優勝を果たした。ダブルペリア部門では酢山康義さん（７２、浜松市浜名区）が、ネット６９・０で初の栄冠に輝いた。＊＊＊＊スクラッチの部は佐藤さんが“シルバーコレクター”返上の初Ｖを決めた。最終ホールで外せばプレーオフにもつれ込む場面で、約４メートルのパーパ