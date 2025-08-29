レンジャーズは２８日（日本時間２９日）、主砲の一人コリー・シーガー内野手が虫垂炎と診断され切除手術を受けると発表した。復帰時期は未定。シーガーは２７日のエンゼルス戦前に腹痛を訴え始めたが、プレーできる状態だった。痛みは試合中に悪化し、２１号２ランを放った直後の４回にベンチに退いた。２８日の朝に診察を受けた。球団の編成総責任者のヤング氏によると「コリー（シーガー）はチームにとって非常に重要な存