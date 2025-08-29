「なぜわざわざ条例で？」「くだらないことに議会の時間を使うな」「余計なお世話」「家庭にまかせる話でしょ」愛知県豊明市が全国で初めて「スマートフォン等の使用を1日2時間以内に」という条例案を打ち出すと、X（旧Twitter）には批判的なコメントが相次いだ。実際に投稿されたコメントには、「現代人はスマホの見過ぎだ（自分も）」と自虐を交えながらも「罰則もないし、目くじら立てる様な内容ではない」と冷静に分析する声が