子供が欲しいと思ったことがない子供が欲しいと思ったことは、人生でただの一度もない。まずもって自分が子供を産み育てることに、物心ついた頃から一貫して興味がない。そのうえ子供が苦手でもある。子供たちが公園で遊んでいたり飲食店や電車で隣にいたり街を歩いていたりするのが目に入るぶんには微笑ましいと思っており、言わば風景としての子供は好きなのだが、接するのは苦手なので、たまに知らない子供が近づいてくるとかな