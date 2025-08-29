なぜ「研修医不審死事件」に注目するのか日本のメディアではほとんど報じられていないが、中国の違法臓器移植の底知れ無さを垣間見せた、とある事件がある。「羅帥宇（らすいう）事件」である。羅帥宇は湖南省の省都「長沙市（ちょうさし）」にある「中南大学湘雅二医院（中南大学付属湘雅第二医院）」＜以下「湘雅二医院（しょうがにいいん）＞の研修医（インターン）であった。1996年に四川省の東南部に位置する内江市（ないこう