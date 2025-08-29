8月29日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が「心をひとつに！みんな揃って美味しいコーンスープ選手権」に挑む。【映像】高嶋ちさ子、特殊詐欺の巧妙な手口に涙！ニセ刑事から事情聴取を受け「3回くらい泣いた」“ザワつくトリオは一致団結することができるのか!?”を検証する好評企画「心をひとつに！選手権」。今回のテーマは、ちさ子が最近ハマっているという“コーンスー