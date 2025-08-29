【日本】 雇用統計（7月）08:30 予想2.5%前回2.5%（完全失業率) 予想1.22倍前回1.22倍（有効求人倍率) 東京消費者物価指数（8月）08:30 予想2.5%前回2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比) 鉱工業生産（速報値）（7月）08:50 予想-1.1%前回2.1%（前月比) 予想-0.6%前回4.4%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ小売売上高（7月）15:00 予想0.1%前回1.0%（前月比) 予想2.5%