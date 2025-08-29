詐欺被害に遭った人を救うはずの弁護士が、さらなる被害を生む「二次被害」。なぜこのような悲劇が起きるのか？ 司法制度改革が生んだ競争激化の闇、着手金だけをだまし取る悪質な手口、そして弁護士事務所を乗っ取る詐欺業者の存在。前編に続き、法律事務所Zの代表弁護士・伊藤建氏が、被害者が知っておくべき弁護士業界の深刻な闇と、信頼できる弁護士を見つけるための重要なポイントを明かす。前編記事『「アップルギフトカード