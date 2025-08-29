なぜ、「男磨き」から男性中心主義者が生まれやすいのか。『その〈男らしさ〉はどこからきたの？広告で読み解く「デキる男」の現在地』（朝日新書）を上梓した小林美香さんは「『男磨き』に勤しむことは、女性を“成果報酬”や“トロフィー”のようにモノ化して扱う価値観を内面化させてしまう」という――。■マノスフィアの強い影響力「男磨き界隈」は日本に固有の現象ではなく、英語圏では若年層の男性インフルエンサー、ポッ