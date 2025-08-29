「詐欺の被害に遭ったら弁護士に相談すれば大丈夫」そう思っていませんか？ しかし、現代の詐欺は手口が巧妙化しているだけでなく、その裏には「真犯人が見えない」という新たな問題が潜んでいる。さらに、残念ながら一部の弁護士がその詐欺に加担しているケースも。法律事務所Zの代表弁護士・伊藤建氏が語る最新の詐欺手口と、誰もが巻き込まれる可能性がある「弁護士による二次被害」の実態に迫る。巧妙化する詐欺の手口現代の詐