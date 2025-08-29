レバノン南部の村で、イスラエルとの国境を警戒巡視する国連レバノン暫定軍（UNIFIL）の車両＝20日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は28日、レバノン南部で国連平和維持活動（PKO）を担う国連レバノン暫定軍（UNIFIL）の任務を2026年12月31日で終了し、1年以内に撤退する決議案を全会一致で採択した。レバノン南部ではイスラエルとレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラが衝突を繰り返しており、UNIFIL撤退後の