世界陸連のセバスチャン・コー会長＝28日、チューリヒ（ロイター＝共同）【チューリヒ共同】世界陸連のセバスチャン・コー会長は28日、オンラインで記者会見し、9月13日開幕の世界選手権東京大会から女子種目出場者を対象に行う遺伝子検査について、90％を超える選手が既に受けたことを明らかにした。「極めて順調。（検査は）女子スポーツの健全性の維持、促進の面で完全に合致する」と強調した。27日には世界最高峰シリーズ