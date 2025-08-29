東京都が実施した傘の安全性に関するアンケート調査で、回答者の約４割が傘による危害や「ヒヤリ・ハット」を経験していたことがわかった。横向きに持った傘の先端が人に当たると特に危険性が高く、都が注意を呼びかけている。調査は昨年１１月、インターネットで都内在住の２０歳以上の男女２０００人に実施した。傘による危害やヒヤリ・ハットの経験については、３５・０％が他人の傘で受けた経験があったと答えたほか、自