「グラフペーパー（Graphpaper）」が、「ループウィラー（LOOPWHEELER）」とのコラボレーションアイテム新作を9月6日に発売する。グラフペーパー TOKYO、AOYAMA、KYOTO、NAGOYA、SENDAI、オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コラボは、2016年から継続しているグラフペーパーとループウィラーによる定番プロジェクト。今回は、グラフペーパー2025年秋冬シーズンのキーカラー「グレージュ」を取り入れた