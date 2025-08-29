朝ドラ「あんぱん」（NHK）では、やなせたかし氏をモデルとする嵩（北村匠海）が詩集を出した。ライターの田幸和歌子さんは「やなせ氏の自伝などを読むと、妻夫木聡氏演じる八木のモデルがサンリオの創業者・辻信太郎会長であり、辻会長がやなせ氏の詩にいかにほれ込んでいたかがわかる」という――。写真＝AFP／時事通信フォト東京に最大のサンリオショップをオープンさせたサンリオ辻信太郎社長（当時）、2009年10月29日 - 写真