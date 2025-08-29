連作短編集『喫茶ガクブチ思い出買い取ります』著者の柊サナカさんと、小説執筆のきっかけとなった額装を手掛けるギャラリー「Roonee 247 fine arts」（ルーニィ247ファインアーツ）の杉守加奈子さんが語る、額縁のこと、小説誕生の秘話、奥深い額装の世界。【写真】この記事の写真を見る（6枚）◆ ◆ ◆柊この本は「ルーニィ」さんのおかげで出来ました。杉守地味な仕事にスポットを当てて下さり、ありがとうございます。