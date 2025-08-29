29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の4万2900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45234.70円ボリンジャーバンド3σ 44173.53円ボリンジャーバンド2σ 43112.37円ボリンジャーバンド1σ 43020.00円一目均衡表・転換線 42900.00円29日夜間取引終値 42828.79円28日日経平均株価現物終値 42680.00円5日移動平均 42