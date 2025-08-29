29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比14ポイント安の3084ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3253.72ポイントボリンジャーバンド3σ 3179.13ポイントボリンジャーバンド2σ 3104.53ポイントボリンジャーバンド1σ 3096.75ポイント一目均衡表・転換線 3089.78ポイント28日TOPIX現物終値 3084.20ポイント5日移動平均 3084