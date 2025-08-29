29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の777ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 813.90ポイントボリンジャーバンド3σ 801.37ポイントボリンジャーバンド2σ 788.85ポイントボリンジャーバンド1σ 788.00ポイント一目均衡表・転換線 780.60ポイント5日移動平均 777.00ポイント29日夜