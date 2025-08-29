西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡2025年8月29日（金）の運勢はこちら！牡羊座視野が大きく広がっていく日になりそうです。海外への興味や様々な文化に触れることで人生観が変わります。牡牛座今日は自分がホッとする小さな幸せを見つけましょう。朝のストレッチやお気に入りのお茶で心が満たされます。双子座器用さがアップして忙しくても効率よく進められます。疲