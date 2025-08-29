今年は戦後80年。昭和20（1945）年8月15日正午、天皇自らが全国民に語りかける「玉音放送」で、戦争終結が伝えられた。日本政府はこの日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と定め、戦没者、戦争犠牲者の追悼行事が行われている。だが、陸海軍の全ての部隊が降伏に納得し、ただちに矛をおさめたわけではない。なかでも、神奈川県厚木基地に拠点を置く第三〇二海軍航空隊（三〇二空）は、司令・小園安名大佐のもと徹底抗戦を呼号