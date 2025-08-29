サッカーの欧州リーグ本戦出場を懸けたプレーオフは28日、各地でホームアンドアウェー方式の第2戦が行われ、ゲンク（ベルギー）の伊東純也はホームのレフ・ポズナニ（ポーランド）戦で前半31分に先制点を挙げ、後半22分までプレーした。ゲンク復帰後、公式戦初ゴール。チームは1―2で敗れたが、2戦合計6―3として本戦に進出した。（共同）