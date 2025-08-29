ローゼンボリ戦で競り合うマインツの佐野（右）＝マインツ（共同）サッカーの欧州カンファレンスリーグ本戦出場を懸けたプレーオフは28日、各地でホームアンドアウェー方式の第2戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地は右膝の負傷から復帰してアウェーのフレドリクスタ（ノルウェー）戦に先発し、後半追加タイムまで出場した。チームは0―0で引き分け、2戦合計1―0で本戦に進んだ。マインツ（ドイツ）の佐野