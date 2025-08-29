あの大スターのそばに長くいたからこそ、今日の自分がある。今年3月に亡くなったいしだあゆみさんの思い出と教えを、いま振り返る―。いまでも思い出す、あの声「野田ちゃん、かっこいいでしょ？」そう笑ってミニクーパーを運転するあゆみさんの姿がいまでも浮かんできます。華奢だったから、ミニクーパーが似合ってね。ただ、僕は身長が18cm以上あるから車内が窮屈でさ。「なんで俺がこんな小さい車を運転しなきゃいけないんです