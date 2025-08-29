8月22日、皇居ではアフリカ開発会議のため来日したアフリカ各国の首脳夫妻らを招いたお茶会が開かれた。お茶会には主催の天皇、皇后両陛下に加え、愛子さまも出席し、笑顔で客人をもてなされた。【写真】大阪万博視察時に“初のスタイル”でご登場された愛子さま長崎訪問を予定している愛子さま「愛子さまは外国の要人らを前に臆することなく、会話を交わされました。成年皇族として本格的に公務を担われるようになって約1年半に