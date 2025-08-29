定年は人生の終わりを幸せに迎えられるかどうかの大切な分岐点。第二の人生を自分らしく生きるためのヒントは、身近なところに落ちている。前編記事いまがいちばん幸せ！と言い切れる人に共通しているたった一つのことより続く。定年後でも「天職」に出会える田中さんと木村さんの二人に共通するのは、定年後に自分なりの「人生のやりがい」を見出せたことだ。ただ、二人は老後の経済的基盤が安定していたからこそ、仕事以外の