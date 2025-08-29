ベッセルホテル開発は、「ベッセルホテル広島 平和大通り」を8月4日にリブランドオープンした。旧Hotel･Legit。建物は地上19階建て。客室は、シングル、ダブル、エキストラツイン、ツイン、デラックス（洋室・和室）、アクセシブルシングルの6タイプ、194室を設ける。室内にはバスルーム、洗面台、トイレを分けた3点独立型とダブルサイズのベッドを設ける。館内では宿泊者にウェルカムドリンクを提供するほか、ベビー用品の無料貸