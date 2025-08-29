くりぃむしちゅー有田哲平（54）が29日までに更新された、さまぁ〜ずのYouTubeチャンネルに出演。自身が思うさまぁ〜ずの「凄いと思うところについて、コメントした。有田は、スタッフから「（有田とさまぁ〜ずが）お互い“凄い”と思っているところは？」との質問を受け「細かいところは山ほどあるし、先輩じゃないですか。でも決定的な大きな壁というか、“さまぁ〜ずってすげえな”って思うところはやっぱり“生粋の東京人”っ