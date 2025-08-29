◎全国の天気関東から九州にかけては広く晴れるでしょう。西日本中心に午後は、にわか雨や雷雨にお気をつけください。東北南部も晴れますが、東北北部と北海道は雲が多く、午後は雨の所がありそうです。東北北部は夜遅くから、激しい雷雨になる所があるでしょう。沖縄は雨が降ったりやんだりとなりそうです。◎予想最高気温関東から西日本は35℃前後まで上がりそうです。東京も35℃と、再び猛暑日になる見込みです。名古屋と大阪は