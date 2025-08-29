青森出身のタレント・王林が２６日、自身のインスタグラムを更新。青森ねぶた祭と弘前ねぷたまつりに参加した様子を公開した。「今年の青森の夏はいつもに増して熱かった、って毎年言ってるような気もするケド」と書き出し、ねぶた祭において踊る人を意味する跳人（ハネト）姿を投稿した。続けて「個人的にも青森中央学院大学・青森中央短期大学のアンバサダーとして跳人の衣装で参加させて頂いたり、東京でできたお友達がたく