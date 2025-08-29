元ＡＫＢ４８の小嶋陽菜（３７）が２７日、自身のインスタグラムを更新。フランス旅行の様子を投稿した。サングラスをかけてボートに乗り、淡いベージュを基調としたワンピース姿や赤の海水着など、複数枚を投稿した。この投稿には「美しすぎる」「こんなに絵になる人いない」「素敵ですね」「サングラスやっぱり似合う！」「かわいすぎて恋始まりました」など称賛の声が多数寄せられた。